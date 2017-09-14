В Югре стартует муниципальный этап молодежного проекта «УДАР»

На территории Югры стартует муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона» (УДАР), победители которых отправятся в окружную столицу на региональный этап.

Молодые югорчане в возрасте с 14 до 30 лет поборются за шанс пройти в следующий тур, десять победителей которого отправятся в Москву для знакомства с работой Общественной молодежной палаты при Государственной Думе.

Муниципальный этап состоит из четырех модулей. Учебный модуль – изучение основ управления муниципалитетом, технологий социального проектирования и дизайна, методов исследования социальной среды и так далее.

Игротехнический модуль – проведение деловых игр, реализация микропроектов, отработка простых форм социологических исследований, направленных на развитие профессиональных компетенций и повышение психологической устойчивости участников проекта.

Практический модуль – проведение исследований социальной среды, реализация социальных проектов в муниципальных образованиях автономного округа.

Управленческий модуль – проведение недели дублера «Муниципальный менеджер», в рамках которой участники проекта поработают совместно с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований.

Главной целью проекта является привлечение молодежи Югры к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем автономного округа.