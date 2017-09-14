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В Сургуте завершается кампания по ремонту дорог

Кампания по ремонту уличных артерий в крупнейшем городе Югры подходит к концу. Подрядчики уже освоили запланированные на 2017 год более 500 миллионов рублей. Кроме того, администрация города приняла решение выделить деньги, заложенные в бюджет следующего года, на текущую ремонтную кампанию.

В Сургуте уже в полном объеме выполнены работы по восстановлению покрытия на 49 участках улично-дорожной сети. Дополнительные средства выделяли на те дороги, которые находятся в худшем техническом состоянии. На их ремонт предусмотрели почти 400 миллионов рублей (368 миллионов – из окружного бюджета, 19 миллионов – из городского).

«Хотим за оставшееся в этом сезоне время, пока позволяют погодные условия, провести дополнительный объем ремонтных работ на тех участках, где ремонт не выполнялся много лет. Мы проверили соблюдение технологического процесса, от которого будет зависеть качество дорог. Все покажет время», – сказал во время очередной выездной инспекции глава Сургута Вадим Шувалов.

На дополнительные средства городские власти планируют отремотировать дороги на улице Электротехнической (на участке от ж/д переезда до ул. Энергостроителей); Энергостроителей (подъездная автодорога №3); Туманной (автодорога в районе управления строительством ГРЭС-2); Контейнерной; на Югорском тракте (на участке от спортивной базы «Здоровье» до Заячьего острова); на автодороге рядом с пожарным депо №2 (ведет к пос. Финскому).

По планам подрядчиков в этом году им удастся обновить 320 тысячи квадратных метров дорожного полотна, уложив почти 100 тысячи тонн асфальта. Из запланированного ранее сейчас осталось завершить работы на двух развязках: «грибоедовской», а также в районе автовокзала на улице Аэрофлотской. На сегодня средний физический износ дорог в городе превышает 50%. По состоянию на 1 января 2017 года потребность в средствах на ремонт уличных артерий превышала 2,5 миллиардов рублей.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 197, комментариев: 0


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