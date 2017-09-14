​Начались российско-белорусские учения «Запад-2017». В учениях примут участие более 12 тысяч человек

Начались российско-белорусские учения «Запад-2017», сообщает «Meduza» со ссылкой на Министерство обороны.

Так в ходе учений будут проводены «розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО» на трех российских и шести белорусских полигонах.

Ранее siapress.ruсообщил, что учения будут носить исключительно оборонительный характер. По данным Минобороны войска столкнутся с коалицией вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые намерены дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Отмечается, что в учениях будут задействованы 12,7 тысячи военнослужащих (около 7,2 тысячи человек от Белоруссии и около 5,5 тысячи человек от России), до 70 вертолетов и самолетов, около 250 танков и 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и до 10 боевых кораблей.