16 сентября в Сургуте перекроют дорожное движение по маршруту Парада российского студентчества

16 сентября в Сургуте пройдет Парад российского студента, в связи с чем с 15.00 до 16.00 будет перекрыто движение по маршруту: площадь МАУ «Сургутская филармония» (начало движения пешей колонны) - улица Энгельса – перекрёсток: Энгельса – Энергетиков – перекрёсток: Университетская - проспект Ленина - проспект Ленина - площадь перед Театром Сургутского государственного университета (конечный пункт).

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