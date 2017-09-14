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​Фонд поддержки предпринимательства Югры поддержал проект по ремонту автомобильной дороги Советский – Зеленоборск

На год раньше срока завершился ремонт автомобильной дороги г. Советский – пгт. Зеленоборск. Эта трасса – ответвление от федерального шоссе, которое соединяет левобережье Оби со Свердловской областью.

Руководитель строительной компании ООО «Ремдорстрой» - Алексей Заложук воспользовался финансовой поддержкой Фонда поддержки предпринимательства Югры «Предоставление поручительства», благодаря чему ремонт автомобильной дороги завершился раньше назначенного срока.

«Нами реконструировано около 20 километров дорожного полотна. Что позволит увеличить интенсивность движения между населёнными пунктами, снизит аварийность, а также будет способствовать развитию предпринимательства в сфере торговли, транспортных услуг и грузоперевозок, - подчеркнул предприниматель.

Государственная поддержка малого бизнеса проектов ООО «Ремдострой» на этом не заканчивается. В 2017 году компания привлекла поручительство Фонда в качестве обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ по ремонту объекта: Автомобильная дорога г. Югорск – пгт. Таежный.

Фонд поддержки предпринимательства Югры помогает субъектам малого и среднего предпринимательства получить кредит в банке без залога собственных средств путем предоставления поручительства.

С начала 2017 года Фонд поручился за бизнесменов округа перед банками-партнёрами на сумму более 260 млн.рублей, что позволило бизнесменам получить кредиты и банковские гарантии на сумму порядка 413 млн. рублей.

Справка: ООО «Ремдорстрой» создано в 1997 году с целью выполнения всех видов работ по строительству, ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог всех классов и назначений, с любым видом покрытия, на территории Советского района и города Югорска. Со дня основания и по настоящее время общество занимается не только строительством автомобильных дорог, но и принимает непосредственное участие в ремонте, реконструкции и благоустройстве улиц и площадей городов Советский и Югорск, а также поселений Советского района. Визитной карточкой и основой успешного развития было и остается качество выполняемых работ на всех этапах строительства, неукоснительное исполнение контрактных обязательств перед заказчиками, персоналом, поставщиками и подрядчиками.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 158, комментариев: 0


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