Российско-белорусские учения будут носить исключительно оборонительный характер

Сегодня стартуют совместные российско-белорусские учения, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Дойче Велле.

Учения будут носить исключительно оборонительный характер, об это заявил зам.министра обороны России Александр Фомин. По его словам, «никаких вторжений на территорию сопредельных государств не планируется». Главная цель учений — это отработка мер по борьбе с терроризмом.

Однако, западные страны выразили свою обеспокоенность предстоящими маневрами. Некоторые политики даже заявили о возможной провокации.