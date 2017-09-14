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Российско-белорусские учения будут носить исключительно оборонительный характер

Сегодня стартуют совместные российско-белорусские учения, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Дойче Велле.

Учения будут носить исключительно оборонительный характер, об это заявил зам.министра обороны России Александр Фомин. По его словам, «никаких вторжений на территорию сопредельных государств не планируется». Главная цель учений — это отработка мер по борьбе с терроризмом.

Однако, западные страны выразили свою обеспокоенность предстоящими маневрами. Некоторые политики даже заявили о возможной провокации.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 334, комментариев: 21


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:21
>>Некоторые политики даже заявили о возможной провокации.
В которой сразу же обвинят РФ, кто бы сомневался.
444 tanatos49
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Сегодня в 13:10
Никто ж не забыл "заблудившихся во время учений" российских десантников, захваченных украинскими военными в десятках километрах от российско-украинской границы в форме без знаков различия в полной боевой выкладке и на технике, с закрашенными всеми опознавательными знаками. Кто провокацию устроит, того и обвинят. Как в анекдоте, получит по хитрой рыжей морде
Швондер
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Сегодня в 13:22
Теню походу на Русской Весне забанили, он тут место нашел
tanatos49 444
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Сегодня в 13:25
Это которые даже не пытались оказать сопротивление и про которых Киев быстренько забыл? Ну, давайте расскажите ещё сказки про 200 000 солдат РФ и про невидимые танки, которые уже 3 не могут спутники увидеть.
tanatos49 444
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Сегодня в 13:25
>>Как в анекдоте, получит по хитрой рыжей морде
Шо, Киев уже пора калибровать?
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 13:28
Кто здесь?
444 tanatos49
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Сегодня в 13:35
Ну да, забыл. Это если вам по телеку не показывают, значит, все забыли? Хорошо устроились...
tanatos49 444
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Сегодня в 13:44
Было заявление в ООН? Разрыв дип. отношений? Хоть какая-то официальная реакция?
Вы можете "помнить" хоть атомные удары по Донецкому аэропорту и колонны уничтоженной бравыми укрорыцарями российской бронетехники, правдой они от этого не станут.
444 tanatos49
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Сегодня в 14:21
Куда заявление? В ООН? В 2014-м году во время тяжелейших боев за Иловайск? И обращение Минобороны Украины было, и видео допросов десантников без знаков различия, брошенных на подмогу "ополченцам". И Путин в ответ нес свою околесицу. Не понял, вы что своим "атомным ударом" хотите вообще за бюджетный счет неуклюже доказать? Что никакие российские десантники границу с Украиной не нарушали с оружием и на технике с тщательно закрашенными опознавательными знаками, что в бою их украинская армия не захватывала? Совсем уже в своем Ольгино совесть потеряли...
tanatos49 444
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Сегодня в 16:32
Ну, давайте вспомним как украинские БТР нарушали границу РФ, как украинские солдаты переходили границу (спасались от агрессора на территории агрессора, lol), как украинские снаряды залетали на территорию РФ.
Киев уже пора откалибровать?
tanatos49 444
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Сегодня в 16:35
И вы не помните заявлений Киева, что Россия применяла против украинских военных тактическое ядерное оружие? У киберсотников такая короткая память?
444 tanatos49
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Сегодня в 17:14
Вы, дорогой для бюджета тролль, сказки телеканала Звезда тут не пересказывайте. Тоже мне... Были российские десантники, взятые в плен в бою в десятках километров от границы с оружием без знаков различия и на технике без опознавательных знаков. Это факт.
tanatos49 444
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Сегодня в 17:41
Какой упоротый киберсотник...
Было взято в плен десять человек, про оружие и технику без опознавательных знаков - ваши выдумки. Армия вторжения, ога.
А вот ваша забывчивость про то, как 438 украинских военных перешли границу с РФ - показательна.
tanatos49
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Сегодня в 17:44
Как действует регулярная армия РФ можно посмотреть на примере Сирии. Есть что подобное в/на Украине? Нет? А что так? Вторая по мощности армия в Европе такого страха на российских военных нагнала?
444 tanatos49
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Сегодня в 18:11
Как воровски без табличек с мордобоем хоронили псковских десантников, на которых мор напал аккурат в августе 2014 года, мы уже посмотрели. Про "российских военных отпускников" от руководства ЛДНР тоже слышали. И оружие, и технику без опознавательных знаков украинские военные засняли и показали, как и допросы пленных десантников. Имевший глаза и уши все это видел и слышал. По каналу Звезда, да, ничего не показывали.
Вот, что ваша же пропаганда писала об украинских военных: "Более 400 украинских военнослужащих перешли на территорию РФ. После того как они обратились к российским пограничникам с просьбой об убежище, их пропустили в страну через гуманитарный коридор." Никто ночью с оружием без знаков различия на БМП без опознавательных знаков на десятки километров вглубь российской территории не вторгался. Не лгите, дорогой для бюджета тролль.
Швондер
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Сегодня в 18:45
Трындантас а чо твои лугандонские паханы так против миротворцев? И не на границе своего ордла, а с Украиной? Щас поставят - видно бу. Есь они там или ихтаманет....
tanatos49 444
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Сегодня в 18:49
А знаете, где точно есть российские военные, и куда точно не сунутся укровояки? В Крым. Сумеете сообразить почему, дешёвый киберсотник?
PS
Ну, и особенно доставило, как украинские военные бегут с просьбой об убежище в страну-агрессор. Хотя чему тут удивляться военные страны 404 только против гражданских и могут воевать, с криками "Америка с нами!"
tanatos49 Швондер
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Сегодня в 18:49
Не курите - берегите здоровье.
444 tanatos49
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Сегодня в 19:19
Странно, а Владимвладимыч на голубом глазу лгал, что это никакие не российские военные. Что захватывают на территории чужой страны государственные объекты и воинские части по последней российской военной моде экипированные мифические "ополченцы с оружием и на технике, купленной в военторге". Правда, через год поправился, рассказал, кто это все делал: "Чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек, хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава. И не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников".
Сергей Б
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Сегодня в 19:25
Ты, Путю можешь не любить, но Родину любить обязан.
Швондер с Мазуриным (111), у вас вообще есть Родина? Или вы как говно в проруби, болтаетесь между малой родиной и большой.
И срете там, где жрете.
444 Сергей Б
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Сегодня в 19:32
Для вас Родина это Путин с его бесстыжей срамотой, кое-как прикрываемой имперским реваншизмом? Да, дорогой Бородавкин? По-моему, это Владимвладимыч уже семнадцатый годок испражняется на головы уважаемым россиянам-телезрителям. Как говорится, ... прямо в глаза. Не находите?

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