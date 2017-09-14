В Сургуте рядом с первой поликлиникой снесут долгострой

Сургутская городская клиническая поликлиника №1 в 2018 году обретет дополнительную парковку. Это станет возможным благодаря демонтажу старой недостроенной теплицы, расположенной за зданием учреждения здравоохранения. В настоящее время идет разбор металлоконструкций, после чего подрядчик, в роли которого выступила нефтеюганская компания «АСД-Групп», приступит к сносу кирпичного каркаса.

«По контракту, мы должны демонтировать строение и утилизировать мусор до декабря. Но, думаю, справимся со всем объемом работ намного раньше», – сообщил представитель компании-исполнителя.

Параллельно идет разработка проекта будущей автостоянки, которая, по предварительным расчетам, сможет вместить порядка 50 машин. По нормативу, возле нее должно быть 90 машино-мест, по факту – только 35.

«Ориентировочно рассчитываем на 40-50 машино-мест, но все будет зависеть от проекта. Он к концу этого года должен быть готов, после чего станет понятен и вопрос цены», – говорит главврач поликлиники, депутат думы города Максим Слепов.

По словам Слепова, стоимость демонтажа здания теплицы удалось снизить. Изначально на эти цели было заложено около 2,7 млн рублей, но подрядчик взялся за снос, попросив за работу менее 100 тыс. рублей. Сэкономленные средства вполне могут быть направлены на строительство автостоянки.