РАНХиГС провела исследование, согласно которому выяснилось, что Россияне стали меньше опасаться снижения заработной платы, сообщают «Известия».

По данным исследования, число граждан, которые относят себя к зоне риска, уменьшилось почти на 10 процентов. При этом отмечается, что доля граждан, переживающих из-за потери работы, осталась неизменной. По мнению академии, это связано с тем, что работодатели избавляются от ленивых сотрудников, но готовы платить деньги профессионалам. Опрос был проведен среди 1600 россиян.

В Июне 2016 потенциальную опасность снижения заработной платы для себя отметила половина опрошенных — 49,9 процента. В 2017 году этот показатель составил 40,4 процента, что на 9,5 процентов меньше.

В мае 2015 года 30,3 процента респондентов отметили, что боятся быть уволенными. В 2016 году этот показатель вырос до 38,8 процента. Он сохранился примерно на том же уровне в 2017 году и составил 36,6 процента.

«Возросшему оптимизму в оценках экономической ситуации, видимо, сопутствует то, что некоторая часть работающего населения перестала ощущать себя в зоне риска», — отметили в РАНХиГС.

В исследовании также отмечается, что работодатели стали более активно искать новых сотрудников, но при этом предъявляют им более жесткие требования. «Мы фиксируем возрастающее число запросов. Это касается в первую очередь оборонки, сельского хозяйства, розничных сетей, аптек. В этих сферах бизнес вернулся к развитию и найму», — пояснил эксперт.