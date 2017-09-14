Мединский отправил письмо главе МВД с просьбой обеспечить безопасность на показах фильма «Матильда»

Министр культуры Владимир Мединский призывает МВД предотвратить возможные противозаконные действия на показе фильма «Матильда» и обеспечить безопасность. По этому поводу он направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщают «Ведомости».

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя "Матильда". Письмо отправлено», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Ранее Мединский уже обращался в правоохранительные органы с просьбой пресечь давление со стороны противников кинофильма «Матильда», отметив, что они создают опасный прецедент.

«Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям», – привели слова министра культуры в пресс-службе ведомства.

Он также отметил, что ведомство «до последнего» старалось не вмешиваться в скандал вокруг фильма.