С 12 сентября в Сургуте установлен (как отмечается, условно) повышенный («синий») уровень террористической опасности в связи с проведениями антитеррористического учения.

По решению председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 15:00 в границах территории Югры условно установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности на срок не более 15 суток.

Правоохранительными органы принимаются следующие дополнительные меры:

Организована проверка информации о возможном совершении террористического акта на территории автономного округа. На улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, авто-, речных и железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в других общественных местах обеспечено выставление усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы. Усилен контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры с использованием специальных технических средств. В целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств проводятся дополнительные проверки объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта, мест массового пребывания людей. Руководителями заинтересованных структур проводятся дополнительные инструктажи руководства, персонала объектов и сотрудников охранных служб по вопросам организации защищенности потенциальных объектов, а также практические тренировки по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта.

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности гражданам рекомендуется:

На улице и в общественных местах обращать внимание:

на брошенные предметы (сумки, мешки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), особенно с торчащими проводами и техническими устройствами. Нельзя трогать эти предметы и необходимо держаться от них подальше.

на странных, подозрительных людей (одежда не по сезону, озираются по сторонам, что-то прячут под одеждой).

Об обнаруженных подозрительных предметах или подозрительных людях необходимо обязательно сообщать сотрудникам полиции, МЧС или служб охраны

Объяснять детям и пожилым людям опасность прикосновения к брошенным предметам, а также просьб от незнакомых людей подержать или поднести что-либо.

Не принимать от незнакомцев на хранение и для транспортировки свертки, коробки, рюкзаки, сумки, чемоданы и другие предметы.

Относиться с пониманием к проверке документов сотрудниками полиции, вежливо отвечать на их вопросы, оказывать посильное содействие.

Следить за новостями о текущей обстановке по телевидению, радио и сети Интернет.

Не поддаваться панике!

Контактные телефоны дежурных служб ХМАО – Югры:

РУФСБ РФ по Тюменской области: (3452) 461-695, факс 29-26-28. Служба по ХМАО РУФСБ России по Тюменской области: (3467) 341-748. Дежурная часть УМВД России по ХМАО – Югре: 398-215, 398-216. Дежурная часть УМВД Росси по городу Сургуту: 02, 76-13-11, 76-13-12, 76-13-14 Дежурная часть Нацгвардии России по ХМАО – Югре: 393-902, 33-29-32. 6. Дежурная часть Сургутского МОВО-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" (3462) 37-94-37. Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО – Югре: 397-806, 397-701. Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте: (3462) 393-158, 397-302, сот. 8-999-370-0819, факс 393-510. Единая дежурная диспетчерская служба: 112. Дежурный прокурор ХМАО – Югры: (3467)352-212, 352-138. Служба медицины катастроф по г.Сургуту и Сургутскому району (оперативный отдел) (3462) 35-74-92 Дежурный Следственного комитета по ХМАО – Югре 8-950-502-7452. Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: 338-310, 338-311. Служба дежурных Аппарата Губернатора ХМАО – Югры: 392-061,

392-741, 392-742.

Адреса и телефоны пунктов помощи населению (медицинской, психологической и др.):

Центр медицины катастроф ХМАО – Югры: (3467) 338-310, 338-311.

Информация об отмене установленного уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.