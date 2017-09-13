Госучреждением США запретили пользоваться антивирусом Касперского

Министерство внутренней безопасности США заявило, что продукция «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности, передает «Коммерсант». Ведомство призвало департаменты и агентства за 30 дней выявить любое использование или присутствие ПО в своих информационных системах и в течение 60 дней разработать план по их удалению. При этом антивирусные продукты должны быть удалены из информационных систем в течение 90 дней с даты этой директивы, до тех пор пока иное не будет предписано МВБ.

«Антивирусные продукты Kaspersky обеспечивают широкий доступ к файлам и повышенным привилегиям на компьютерах, на которых установлено программное обеспечение, они могут быть использованы злоумышленниками-кибератами для компрометации этих информационных систем. Департамент обеспокоен связью между некоторыми сотрудниками и российской разведкой и другими государственными органами, а также требованиями российского законодательства. Департамент будет принимать соответствующие меры, связанные с продуктами любой компании, представляющей угрозу безопасности»,— говорится в заявлении на сайте министерства.

При этом отмечается, что ведомство предоставляет «Лабораторим Касперского» возможность опротестовать информацию о рисках, которые представляет программное обеспечение компании для федеральных информационных систем США.