Это не кончится. Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение у «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что следует вернуться к рассмотрению вопроса о выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя "Матильда", отозвав ранее выданное, сообщает «Интерфакс».

"Исходя из того, что прокатное удостоверение было выдано слишком быстро - в течение суток, наверное, поэтому Общественному совету не удалось посмотреть этот фильм. Я думаю, что этот вопрос не является невозвратным. К нему можно возвратиться. Есть процедура отзыва прокатного удостоверения", - сказала Поклонская журналистам в среду.

Она считает, что, помимо всего прочего, решение требует пересмотра в связи с той негативной реакций в обществе, которая уже последовала на эту картину.

"То, что мы сегодня наблюдаем, это проявления каких-то радикальных высказываний, экстремизма, преступлений, правонарушений. Это, конечно, является основанием для того, чтобы пересмотреть принятое решение", - полагает депутат.

В распространенном ранее в среду заявлении министра культуры РФ Владимира Мединского говорится, что те "самозваные "активисты", кто преследует создателей "Матильды", дискредитируют государственную политику в сфере культуры и церковь.

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными", - сказал министр.