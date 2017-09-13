В Югре из-за ошибки заменят учебники для первоклассников по географии и истории округа

Весь тираж учебного пособия об истории и географии Югры, выпущенный издательством "АСТ-Пресс" с неточностями, отпечатают заново, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент образования.

Ранее окружные СМИ опубликовали фотографии некоторых страниц учебника, на которых карта России изображена с ошибками. Так, Сургут оказался на территории соседнего Ямала, а Крым и Калининградская область отсутствовали вовсе. Позже власти региона объяснили эти ошибки техническим сбоем при печати.

Как пояснили в департаменте образования Югры, учебное пособие предназначено для первоклассников, его тираж превысил 24 тысячи экземпляров.

"Издательство выпустит исправленные учебники тем же тиражом за свой счет, учитывая, что это их ошибка", — добавили в ведомстве.

Сейчас ученые в Югре готовят новый учебник истории округа, который должен появиться в школах осенью 2018 года. В департаменте образования отметили, что пока неизвестно, какое издательство займется печатью обновленного пособия, уточнив, что сделают выбор по итогам конкурса.