ООН: Россиия потеряла из-за санкций 55 миллиардов рублей

Спецдокладчик ООН Идрис Джазаир сообщил, что с 2014 года экономика России потеряла 55 миллиардов долларов из-за санкций, введенных после присоединения Крыма, передает «Коммерсант». ЕС теряет из-за антироссийских ограничений 3,2 миллиарда долларов в месяц.

«В Европейском Союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 миллиардов долларов, не имея при этом никакого явного положительного воздействия»,— приводит «РИА Новости» выдержку из доклада Идриса Джазаира. В нем указывается, что за три года санкции, возможно, стали причиной снижения ВВП России в среднем на 1% максимум. Также ограничения привели к увеличению людей, живущих за чертой бедности (доходы до 10 тысяч рублей в месяц) — с 15,5 миллионов человек в 2013 году до 19,8 миллионов в 2016 году.

Напомним, секторальные ограничительные меры ЕС в отношении России были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в связи с ситуацией на востоке Украине. В сентябре того же года они были усилены и после этого продлевались. В июне ограничительные меры были продлены до 31 января 2018 года. Санкции включают в себя: ограничение доступа на рынок капитала ЕС ряда российских финансовых институтов с госучастием, оборонных и энергетических компаний, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничение доступа российской стороны к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере.