В Сургуте осужден террорист из «Исламского государства»

Житель поселка Федоровский Сургутского района, участвующий в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», осужден на семь лет колонии общего режима, передает РБК.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области, в 2014 году 27-летний Рустам Божаев со своей «мусульманской» женой прибыли из Сургута в Турцию, а дальше нелегально пересекли турецко-сирийскую границу. Там мужчина присоединился к международной террористической организации: принес присягу, прошел обучение по боевой и тактической подготовке. После он нес караульную службу на базах террористов, участвовал в охране условной границы, выезжал на боевые задания.

«Весной 2015 года из-за болезни дочери, родившейся на территории Сирии, мужчина вместе с семьей выехал в Турцию для получения медпомощи. А после смерти ребенка, Божаев вернулся в Россию. По прибытию в Югру в августе того же года террорист был задержан сотрудниками органов государственной безопасности», — уточнили в управлении.

Сургутский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Изначально он был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но после апелляции гособвинителя приговор был пересмотрен. Мужчина будет находиться в тюрьме семь лет.