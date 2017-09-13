Американской банкир назвал биткоины «фальшивкой»

Глава финансового холдинга JP Morgan Chase Джеймс Даймон раскритиковал криптовалюту биткоин, назвав ее «фальшивкой», сообщает Газета.ру.

«Если бы у нас был трейдер, торгующий биткоинами, я бы сразу уволил его по двум причинам. Первое — это против наших правил. Второе — это глупо», — заявил Даймон в ходе конференции банка Barclays в Нью-Йорке.

Также он отметил, что шокирован опасностью биткоина и что никто не замечает это.

«Единственный весомый аргумент, который я слышал, заключается в том, что если вы живете в Венесуэле, Эквадоре или Северной Корее или вы — наркодилер, убийца или кто-то подобный, то вам удобнее пользоваться биткоинами, а не долларами США», — заявил Даймон.

Газета напомнила, что стоимость одного биткоина достигла $4,2 тыс., хотя еще в 2015 году за один биткоин давали $250. Даймон подчеркнул, что его стоимость может вырасти еще в несколько раз, однако в конечном итоге «он взорвется».