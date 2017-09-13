Россия заняла 63 место в рейтинге гражданств мира

Россия потеряла три позиции в рейтинге гражданств мира, ежегодно составляемом швейцарской компанией Henley & Partners, сообщает «Медуза». В 2017 году Россия занимает в этом рейтинге 63-е место, а годом ранее делила 60-ю строчку с Китаем.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как размер экономики страны, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, возможность кратковременных безвизовых поездок и безвизового проживания и работы за рубежом и некоторые другие. Максимальное значение всех показателей оценивается в 100 процентов.

Лидеру рейтинга — Германии — в 2017 году удалось набрать 82,7 процента, у России — 39,7 процента.

Всю верхнюю часть рейтинга гражданств мира занимают европейские страны. США разместились на 29-м месте с результатом 68,8 процента, на пять строчек ниже Латвии (75,4 процента для граждан страны, 29,2 процента для неграждан).

Замыкают список Центрально-Африканская республика (16,3 процента) и Афганистан (14,6 процента), занявшие 158 и 159 места соответственно.

Ближайшими соседями России по рейтингу оказались Колумбия (62 место, 39,9 процента) и островное государство в Карибском море Сент-Люсия (64 место, 39,6 процента).