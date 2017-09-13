​Сбербанк и Администрация Ханты-Мансийска заключили соглашение о сотрудничестве

Ханты-Мансийское отделение Сбербанка и администрация г. Ханты-Мансийска заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий отделением банка Александр Солоп и глава муниципалитета Максим Ряшин.

«Сбербанк оказывает нам поддержку в реализации важных для города инициатив, при участии банка построены многие социально значимые объекты. Также банк финансирует крупные инвестиционные проекты. Уверен, наше сотрудничество послужит укреплению социально-экономического потенциала Ханты-Мансийска и Югры в целом», – подчеркнул Максим Ряшин.

«Мы продолжим оказывать администрации города финансовую и консультационную поддержку при реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, жилищного строительства и энергетики. Еще одно направление сотрудничества – развитие системы безналичных платежей для предприятий торговли, что позволит сформировать благоприятные условия для развития малого бизнеса в регионе. Уверен, что наши совместные проекты принесут пользу жителям города», – подчеркнул управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Помимо корпоративного кредитования Сбербанк будет принимать участие в разработке и финансировании проектов государственно-частного партнёрства и концессий. Также банк продолжит улучшать свои продукты и сервисы, чтобы предоставлять населению качественное банковское обслуживание.