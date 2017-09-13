Министр культуры Владимир Мединский подал жалобу на Поклонскую из-за нападок на «Матильду»

Министр культуры Владимир Мединский подал жалобу на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и «православных активистов», обвинив их в давлении, которое они оказывают на кинотеатры из-за фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Meduza».

Он назвал угрозы, поступающие кинотеатрам, цензурой и беззаконием. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя „православными“», — говорится в заявлении чиновника.

Мединский отметил, что уже видел фильм. Однако «как консерватор» не увидел в нем ничего оскорбительного для памяти Николая II и истории российской монархии.