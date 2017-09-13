Мединский назвал актуальную причину своих возмущений в связи с «Матильдой»

Министр культуры Владимир Мединский сегодня заявил, отказ объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» переполнило его «чашу терпения» и уточнил, чем конкретно он возмущен.

«Поясняю. Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» - это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», – написал Мединский в своем Twitter