Мединский назвал актуальную причину своих возмущений в связи с «Матильдой»

Министр культуры Владимир Мединский сегодня заявил, отказ объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» переполнило его «чашу терпения» и уточнил, чем конкретно он возмущен.
«Поясняю. Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» - это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», – написал Мединский в своем Twitter
Что разговоры о выносе тела Ленина - тоже оскорбление.
Почему не возмущает опера и фильмы про Христа?
И главно кинотеатры пошли на поводу....
Вы чего люди?! Ну не запрещен фильм к показу СУДОМ! Не нравиться не ходите. В Думе будут его показывать - почему не протестуют?! Где толпа протестующих ?! Почему нет криков истошных возмущения?!
Маразм!