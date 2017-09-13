В России отремонтировали 81 тыс. домов по программе капремонта

В России отремонтировали 8 процентов всех многоквартирных домов по программе капитального ремонта, об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на выставке ProEstate, сообщают «Ведомости».

Мень сообщил, что речь идет о 81 тыс. домов, где проживают более 10 млн человек. Он отметил, что собираемость взносов в России на капитальный ремонт выросла.

«Мы стартовали с 75%, сегодня уже 87%. Сильно проседает по собираемости Северный Кавказ — порядка 50% — сейчас мы с ними работаем», — добавил Мень.

Также он добавил, что темпы проведения капремонта в регионах России выросли в два раза. «Если два года назад к нам обращались с вопросами, зачем это нужно, то теперь обращения уже другого порядка. Они касаются конструктивных вещей, контроля над тем, как расходуются деньги, очередности ремонтов», — сказал министр.