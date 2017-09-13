Обвинения из доклада Ричарда Макларена в адрес 95 российских спортсменов сочли необоснованными

Антидопинговое агентство (WADA) изучила 96 дел из доклада Ричарда Макларена, и пришло к мнению, что обвинения в отношении 95 российских спортсменов необоснованны и не имеют достаточных доказательств вины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на The New York Times.

«Имеющихся данных недостаточно, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов», — написал в документе генеральный директор организации Оливье Ниггли. Однако в докладе не отмечается, чьи дела были проверены.

Макларен заявил, что в «допинговой программе» участвовали российские официальные лица. В частности, речь шла о вице-премьере России Виталии Мутко, бывшем замминистра спорта Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

Президент РФ Владимир Путин признал вину за неработающую систему допинг-контроля.