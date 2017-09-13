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В Сургуте стартовал I этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»

11 сентября в Сургуте стартовал I этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», каждый югорчанин может отдать свой голос лучшему, по его мнению, участковому уполномоченному полиции, сообщает «ОМВД России по Сургутскому району».

На главной странице официального сайта УМВД России по ХМАО – Югре можно перейти в соответствующий раздел и отдать свой голос за одного из кандидатов. Отметим, что голосование продлится до 20 сентября 2017 года.

ОМВД России по Сургутскому району представляет капитан полиции Савченко Роман Сергеевич, который обслуживает административный участок в г.п. Белый Яр, где проживает 2 759 человек.

Трое участковых уполномоченных полиции, набравших наибольшее количество голосов в I этапе, примут участие во II отборочном туре с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель II этапа представит Югру в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2017».


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Сегодня в 14:49, просмотров: 117, комментариев: 0


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