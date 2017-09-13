​БК «Университет-Югра» может заключить контракт с Сербским защитником

БК «Университет-Югра» рассматривает вариант заключения контракта с Сербским защитником Неманья Протич, сообщает «Про Сургут».

Протич прибыл на учебно-тренировочные сборы команды в Литве. По итогам сборов руководство клуба примет решение о заключении контракта с сербским защитником.

Стоит отметить, что он долгое время выступал за сербский клуб «Железник». В начале сезона 2010/2011 перешёл в немецкий «Ольденбург», а в середине сезона сменил его на украинский «Химик», где также не задержался.

Однако в марте 2011 года сербский защитник подписал контракт до конца сезона с клубом профессиональной баскетбольной лиги «Нижний Новгород», где за короткое время стал одним из лидеров команды. По окончанию сезона заняв пятое место в чемпионате он продлил договор ещё на два года.

После этого Неманья Протич сменил 7 команд: турецкий "Эскишехир Баскет", сербские "Борац" и "Металац", болгарский "Левски", черногорскую "Будучность", македонское "Скопье". Прошлый сезон провел за венгерский клуб "Джи-пи авто". Набирал в среднем 13 очков за матч.