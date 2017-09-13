В округе выберут лучшего работника органов ЗАГС

В пятницу 15 сентября в Ханты-Мансийске пройдет седьмой окружной конкурс «Лучший ведущий церемонии бракосочетания Югры – 2017». Он проводится в рамках празднования 100-летия со дня образования органов ЗАГС в России.

Участниками конкурса стали 18 сотрудников органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, из Нижневартовска, Югорска, Пыть-Яха, Сургута, Радужного, Когалыма, Мегиона, Лянтора, Кондинского, Нижневартовского, Сургутского, Октябрьского, Белоярского, Ханты-Мансийского и Советского районов.

По итогам отборочного тура ко второму этапу допущены 9 участниц, которые 15 сентября проведут торжественную церемонию бракосочетания граждан.

Мероприятие состоится в КТЦ «Югра-Классик» в 10.30. Итоги конкурса будут подведены в этот же день, церемония награждения победителей и участников состоится в 18:00.