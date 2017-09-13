В селе Ларьяк открылся музей купеческого дома

Одно из старейших сел Нижневартовского района – Ларьяк отметило 257-летие. В честь события здесь состоялось открытие музея-усадьбы купца Кайдалова, восстановленого по просьбе сельчан. При реконструкции объекта строители постарались максимально сохранить его в том виде, какой он имел при жизни Прохора Кайдалова и его семьи.

Дому возвращена историческая планировка, которая отражает облик купеческой усадьбы. В усадьбе есть рабочий кабинет, женская комната и остяцкая, в которой купец проводил обмен и торговлю с коренными жителями села.

Сейчас коллекция дома-музея насчитывает до 560 различных экспонатов: посуда, газеты, визитки хозяина дома, предметы быта, кухонная утварь, охотничье снаряжение и многое другое. Часть экспонатов музею передали жители Ларьяка.