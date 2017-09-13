Президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков выступил на Московском финансовом форуме

Организованный Министерством финансов РФ II Московский финансовый форум собрал ведущих мировых и российских экономистов, политических и общественных деятелей. С приветственным словом к участникам обратился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Алексей Охлопков выступил с докладом в рамках сессии «Национальный рынок государственных ценных бумаг — Перспективы развития».

Участники дискуссии обсудили особенности функционирования рынка государственных ценных бумаг в 2017 году, усиление роли управляющих компаний и пенсионных фондов на рынке государственных долговых обязательств, а также итоги и дальнейшие планы по созданию и реализации облигаций для населения.

Алексей Охлопков в своем выступлении описал инвестиционные стратегии негосударственных пенсионных фондов в условиях падения процентных ставок. Ханты-Мансийский НПФ традиционно инвестируетв государственные ценные бумаги, поскольку это надёжный актив, обеспечивающий сохранность пенсионных накоплений клиентов.

«Внашем инвестиционном портфеле всегда было 40-45% государственных бумаг, а в целом у НПФ порядка 30%, - отметил Алексей Охлопков, – сейчас эта доля растет. Ханты-Мансийский НПФ рассматривает новые стратегии инвестирования, поскольку государственные бумаги в условиях сокращения дюрации (прим. Срока погашения) уже не так хорошо растут, как раньше. Хотя, если инфляция в РФ составляет 4-5%, а доходность государственных ценных бумаг 6-7%, то это хорошая доходность. Правда, клиенты так не считают. Люди от НПФ ждут более высокую доходность. Поэтому негосударственные пенсионные фонды сегодня находятся между молотом и наковальней. Наши клиенты, страхователи ожидают более высокую доходность, но на рынке государственных бумаг получить ее очень сложно. А идти в акции (прим. Увеличивать долю акций в инвестиционном портфеле) опасно. Так сложилось исторически, что пенсионные фонды практически не инвестируют в акции. В то время, как инвестиционные фонды и пенсионные фонды за рубежом более 50% своих средств держат в акциях. У НПФ нежелание использовать в своем портфеле этот инструмент связано, прежде всего, с системой регулирования, в которой прописаны требования безубыточности на 5 лет. Это часть проблемы, которую в ближайшее время просто необходимо решить, так как именно НПФ располагают длинными деньгами, и они должны их вкладывать в долгосрочные проекты », - пояснил Алексей Охлопков.