В Роспотребнадзоре отметили ухудшение здоровья детей на протяжении 10 лет

Респотребнадзор заявил, что число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12 процентов, у большинства школьников есть хронические заболевания, сообщают «РИА новости».

Дети стали в полтора раза чаще болеть за последние десять лет, а хронические болезни участились в два раза. «Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10—12 процентов), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах, — заявили в ведомстве. — Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней – в 2 раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60 процентов старшеклассников имеют хронические болезни».

В ведомстве отмечают у детей недостаток молочных продуктов, растительных масел, овощей и фруктов, рыбы, что ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, микронутриентов (витаминов, полинасыщенных жирных кислот) и низкому потреблению пищевых волокон. Помимо этого у детей замечено избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров.

«Отмеченные нарушения питания детей и подростков служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. У детей дошкольного и школьного возраста отмечается высокая частота заболеваний желудочно-кишечного тракта, анемия; болезни обмена веществ — в первую очередь ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы», — заявили в Роспотребнадзоре.