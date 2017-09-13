Комиссией по ядерной безопасности Южной Кореи обнаружила следы от ядерных испытаний Северной Кореи

Комиссией по ядерной безопасности Южной Кореи обнаружила изотопы газа ксенон 133. По данным «Reuters» они связаны с проведенными КНДР ядерными испытаниями, сообщают «Ведомости».

Комиссия отмечает, невозможно сделать вывод, о том, что Пхеньян испытывал именно водородную бомбу. Однако, что ксенон был северокорейским известно точно. Отмечается, что газ не оказал влияния на окружающую среду и население.

Напомним, 3 сентября, Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы. 11 сентября СБ ООН единогласно поддержал ужесточение санкций в отношении КНДР.