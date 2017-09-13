Клинтон обвинила Путина в своем поражении в борьбе за Белый дом

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон уверена, что главной причиной ее поражения в борьбе за Белый дом стала «личная вендетта» со стороны российского президента Владимира Путина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на CNN.

Она пишет, что Путин «не уважает женщин и презирает всех, кто противостоит ему». «Я не сомневаюсь, что Путин хотел, чтобы я проиграла, и хотел, чтобы Трамп победил», – заявила Клинтон в интервью USA Today. Также она отмечает, что Дональд Трамп вовлечен в финансовые отношения с российскими партнерами.

Клинтон заявляет, что у Путина была также «глубокая неприязнь» по отношению к США. Это и послужило одной из причин устроенной им «массированной скрытой атаки на нашу демократию прямо под нашими носами», пишет она.