Северная Корея не признает новую санкционную резолюцию СБ ООН

Северная Корея заявила, что новая резолюция Совета безопасности ООН (СБ ООН) полностью «сфабрикована» США и КНДР её «категорически» отвергает, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД КНДР.

В ведомстве отмечают, что резолюция является «продуктом зверской провокации, нацеленной полностью задушить государство и народ, лишая справедливого самооборонного права Республики». «Мы будем защищать наш суверенитет и право на существование и еще больше наращивать мощь для обеспечения мира и безопасности»,— говорится в заявлении.

Напомним, все 15 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.