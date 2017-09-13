Цены на продукты первой необходимости дешевеют уже второй месяц

По данным Росстата, цены на продукты первой необходимости в августе снизились на 5,6 процента, по сравнению с июлем, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в набор продуктов дешевеет уже второй месяц подряд: августе его средняя стоимость по России составила 3839,9 рублей, тогда как в июле он стоил 4066,8 рублей, что почти на 4 процента меньше, чем в июне. В министерстве отметили, что падение цен продолжатся и в сентябре.

Снижение стоимости обусловлено обильным урожаем. Таким образом, подешевели в первую очередь капуста, картофель, морковь, лук, помидоры, свекла и виноград.