​Сургутяне обсудят Правила благоустройства города

Сургутян приглашают обсудить Правила благоустройства городской территории. Публичные слушания, назначенные на 28 сентября, пройдут в зале заседаний Думы города. Начало - в 18 часов. С проектом Правил благоустройства можно ознакомиться на сайте администрации Сургута. Предложения и замечания принимаются в оргкомитет по улице Энгельса, 8, кабинет 517, по электронной почте: delidova_av@admsurgut.ru, до 25 сентября.