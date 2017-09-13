В нижневартовском реабилитационном центре для детей-инвалидов открылся автогородок

В рамках проекта «К движению без ограничений» на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Таукси" состоялось торжественное открытие автогородка и учебного автокласса.

Новый автогородок – это не только макеты и дорожная разметка, это действующая площадка. Здесь каждый ребенок сможет ощутить себя настоящим участником дорожного движения, где представлены все основные элементы дорожной инфраструктуры. Светофоры рабочие и горят положенными цветами. Лежачий полицейский предупредит о снижении скорости, а железнодорожный переезд оборудован звуковыми сигналами.

У ребят есть возможность не только прокатиться на электромобилях в роли водителя, но и примерить форму регулировщика. А для детей, которым сложно ходить, предусмотрен специализированный велосипед с учетом их особенностей. Можно и попробовать сдать экзамен на права.

"С заявкой на участие в проекте мы обратились в Фонд поддержки детей в прошлом году, а уже в августе нам привезли и установили все оборудование. Наш центр первый в округе которому представилась такая возможность. В Нижневартовске, конечно, есть подобные площадки, но такого автокласса еще ни у кого нет", – рассказывает директор "Таукси" Ольга Иванова.

Реализация проекта стала возможным благодаря сотрудничеству Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и ООО "Киа Моторс РУС".