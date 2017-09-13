"Народные контроллеры" оценят качество дорог в Ханты-Мансийске

В окружном центре ведется общественная приемка отремонтированных участков дорожной сети. «Народные контроллеры» оценивают качество строительных работ на 18 объектах.

Сегодня более 500 горожан задействованы в публичных обсуждениях по значимым для развития города темам, сформированы 13 общественных органов – отраслевые, экспертные советы. Особенностью «марафона благоустройства» в окружном центре стало участие активистов в каждом его этапе, начиная от формирования планов и заканчивая независимой приемкой готовности объектов.

В общественную инспекцию входят эксперты в сфере архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального комплекса, строительной отрасли, а также горожане с активной гражданской позицией. Задача структуры - контролировать ход работ по благоустройству городского пространства. К ее полномочиям относится выработка рекомендаций и предложений по улучшению качества услуг подрядных организаций, работающих в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Контроллеры вправе не только указывать на недоработки и огрехи подрядчиков, но и требовать соблюдения норм и государственных стандартов при оказании услуг в рамках муниципальных контрактов.

Сегодня общественники города дают оценку качеству ремонта дорожного полотна. Особое внимание уделяется улицам: Объездная, Гагарина, Мира, Чехова, поскольку на этих участках проводился наиболее масштабный ремонт.

Руководитель общественной инспекции Александр Вайсбурт подчеркнул, что представители городского сообщества в течение всего сезона наблюдали за ходом ремонта и реконструкции дорог. Эксперты контролировали не только своевременность выполнения работ, но и точность соблюдения технологии ремонта.