Фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Госдуме

В Госдуме 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Meduza» со ссылкой на председателя думского комитета по культуре, режиссера Станислава Говорухина.

Говорухин отметил, что он уже посмотрел фильм и назвал его «нормальным кино», в котором «ничего такого нет».

«С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук», — цитирует его ТАСС.

Также режиссер назвал «глупостью» решение объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» не демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». «У них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что ничего там такого нет», — сказал он.

Ранее объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» заявили, что откажутся от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».