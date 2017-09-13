Число пострадавших от столкновения грузового автомобиля с поездом увеличилось до 20 человек

Число пострадавших при столкновении грузового автомобиля с поездом, в Нижневартовском районе увеличилось до 20 человек, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижневартовска.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились ещё двое пассажиров. Сейчас они проходят амбулаторное лечение. По данным на 12 сентября, на стационарном лечении находятся 15 человек в том числе четверо детей. У пострадавших наблюдается положительная динамика, троих планируют выписать в ближайшее время.

Напомним, в Югре грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, ДТП произошло в Нижневартовском районе в субботу, 9 сентября, около 11 часов утра, когда на железнодорожном переезде в 17 км от Нижневартовска пассажирский поезд №346 Адлер-Нижневартовск столкнулся с грузовиком «КамАЗ».