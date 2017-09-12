К 2030 году Volkswagen перейдет на массовое производство электромобилей

Немецкий автопроизводитель Volkswagen хочет создать массовый рынок электромобилей и пообещал к 2030 году представить электроверсии всех своих моделей машин. К 2025 году компания планирует выпустить 80 новых электромобилей. Об этом сообщает "Коммерсант".

В развитие электрокаров Volkswagen намерен вложить свыше €20 млрд в надежде составить конкуренцию Tesla. «Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись следом»,— заявил гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер в преддверии Франкфуртского автосалона. По словам господина Мюллера, сейчас компания не может полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, поскольку инфраструктура для электромобилей пока не готова.

Другой немецкий производитель Daimler пообещал, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех Mercedes-Benz, добавляет "Эхо Москвы".