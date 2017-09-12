Из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие игроки, включая "Сбербанк" и ВТБ

Сегодня совет Ассоциации российских банков (АРБ) удовлетворил заявления о выходе из ассоциации крупнейших кредитных организаций.

Среди ушедших из организации банков числятся "Сбербанк", ВТБ, ВТБ 24, "Газпромбанк", Россельхозбанк, "Открытие", "Альфа-банк", "Бинбанк" и "БМ-банк", сообщает "Российская газета".

О намерении выйти из АРБ все перечисленные банки заявили еще 17 июля. Они назвали работу руководства ассоциации неудовлетворительной. Оно, по их мнению, при принятии решений не учитывает интересы членов организации.

Как уточняет "Газета.ру", конфликт между "Альфа-банком" и АРБ возник после публикации доклада к ежегодному съезду АРБ 28 марта. В частности, в документе утверждалось, что деятельность Банка России по "отсечению" отдельных банков от государственных средств "приобретает весьма странные (если не сказать циничные) формы и утрачивает всякую логику".

Издание пишет, что в АРБ "выразили сожаление" по поводу решения крупнейших игроков.