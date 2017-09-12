Депутат Госдумы: Снижение размера пенсий не отразится на доходах пенсионеров

Снижение размера пенсий не означает падения доходов неработающих пенсионеров. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По словам народного избранника, которые приводят "Ведомости", снижение является средним показателем между неиндексированными пенсиями работающих и индексированными пенсиями неработающих. "Дело в том, что неработающим пенсионерам пенсии индексируются полностью по инфляции, у них никакого падения не происходит, но пенсионерам работающим не производится индексация, пока они работают. В силу этого средний показатель пенсии, естественно, снижается", - пояснил Исаев.

Кроме того, депутат заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет поднят при обсуждении бюджета в нижней палате российского парламента.

Напомним, что ранее Минэкономразвития заложило сокращение пенсий на 0,7% в 2018 г. и по 0,6% в 2019–2020 гг. в базовый сценарий. Главной причиной этому послужил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, которых в России около 10 млн.