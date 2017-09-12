В городах России массово эвакуируют людей из школ и ТЦ

Торговые центры, административные здания и учебные заведения эвакуируют в российских регионах после анонимных звонков о заложенных бомбах.

Как сообщает «Медуза» эвакуация массово проводится с 10 сентября; первым был Омск. Вечером этого дня, в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил, что администрация Омска, где в том числе находится городская избирательная комиссия, заминирована. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла.

В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров. Рано утром 11 сентября в омскую мэрию вновь позвонили и заявили о бомбе. Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделения Пенсионного фонда России и школы.

11 и 12 сентября из-за анонимных звонков эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России. Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране — в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах.

В МЧС РФ сообщили, что по линии министерства никаких федеральных учений не проводится, пишут "Известия". Отмечается, что на каждый объект, куда поступает анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве, выезжают сотрудники Росгвардии и полиции, проводится эвакуация людей, осмотр объектов.

В настоящее время ни одно из сообщений о взрывных устройствах не подтвердилось.