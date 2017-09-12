В Ираке суд вынес смертный приговор гражданину России

Иракский суд вынес смертный приговор гражданину РФ. Его обвиняют в причастности к деятельности террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщают «Известия»

Осужденного обвиняли в причастности к деятельности батальона «Аз-Заркауи». Это одна из группировок, входящих в ИГ. Боевик признал, что совершал теракты против сил безопасности Ирака в 2015 году. Официальный представитель Высшего судебного совета Ирака уточнил, что гражданин РФ был арестован силами безопасности республики во время освобождения Мосула.

В свою очередь посольство РФ в Ираке заявило, что не располагает такой информацией. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которые приводит РИА Новости, эксперты сейчас занимаются этим вопросом.