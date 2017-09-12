C начала года в квартирах ветеранов Югры установили более 500 пожарных извещателей с GPS

С начала года в Югре специалисты МЧС установили современные пожарные извещатели более чем в 500 квартирах маломобильных людей. Все они оснащены GSM-модулем и способны самостоятельно формировать и отправлять сигнал на телефоны экстренных служб.

Такие устройства было решено установить в квартирах одиноких пожилых людей, ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями – всех тех, кому в случае пожара самостоятельно эвакуироваться будет сложно. До конца года аналогичные извещатели специалисты установят еще для более чем четырехсот граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, рассматривается вопрос об обеспечении такими устройствами квартир не только маломобильных одиноких граждан, но и многодетных семей, проживающих в домах с низкой пожарной устойчивостью.