Медведев ограничил допуск иностранной мебели к госзакупкам на 2 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на два года будет ограничен допуск иностранной мебели и изделий из дерева к госзакупкам, сообщают «Ведомости».

Ограничения «вводятся сроком на два года, но с известными, естественно, исключениями», – отметил Медведев. И пояснил, что к таким исключениям относятся мебель и изделия из дерева, поставляемые предприятиями из стран ЕАЭС.

«Задача общая - и производителей, и государства - стараться показывать преимущества наших разработок, – подчеркнул премьер. –. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами, нужно создавать для этого условия, но, с другой стороны, - и стимулировать с помощью государственных механизмов приобретение российских товаров и техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране».