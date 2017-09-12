Руководство ХК "Югра" отправило американского форварда в тюменский "Рубин"

ХК "Югра" через список отказов отправила в клуб ВХЛ "Рубин" (Тюмень) американского нападающего Джереми Морина. Между этими клубами из двух лиг подписано соглашение о сотрудничестве.

26-летний Морин сыграл в текущем сезоне три матча и не отметился результативными действиями. Напомним, ранее недовольство американцем высказал главный тренер югорчан Игорь Захаркин. "Джереми Морин, к сожалению, не оправдал возложенных на него надежд. Думаю, мы разорвём контракт с ним", - заявил он после выездного матча с ЦСКА, который "Югра" проиграла со счетом 0:5.

После 8 игр "Югра" с 8 очками занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Ближайшую игру наша команда проведет сегодня в 19.00 в Ханты-Мансийске. В гости приедет омский "Авангард".