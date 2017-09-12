​Крупнейшие российские кинотеатры начали отказываться от показов «Матлильды»

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» заявили, что откажутся от показа фильма Алексея Учителя «Матильда», сообщает «Meduza».

В пресс-службе кинотеатра пояснили, что решение принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети.

«Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. », — сообщил глава сети Роман Линин, слова которого переданы в сообщении пресс-службы. — Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей