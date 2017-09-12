​Сборная Сургута победила в окружной спартакиаде среди людей с инвалидностью

Сборная команда города Сургута одержала победу в командном зачете в XX Открытой Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью, которая проходила с 5 по 10 сентября в Ханты-Мансийске. Второе место заняли атлеты из сборной команды Сургутского района, третье – города Лангепаса.

Борьбу за медали вели 230 спортсменов из 22 муниципалитетов Югры, а также Кургана, Тобольска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Сборную команду города Сургута представляли 10 спортсменов: Наталья Майборода, Олег Марченко, Александр Протопопов, Раджаб Джафаров, Ахурамазд Мумиджанов, Маргарита Максимова, Алина Зуб, Тахиржон Зайнутдинов, Валерий Шулинин и Антон Михайлов.

Юбилейная спартакиада проводилась по четырем видам спорта: легкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу и плаванию. Участие принимали спортсмены с поражением ОДА, нарушением слуха и зрения.