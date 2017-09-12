Сургутские товаропроизводители представят свою продукцию на выставке-продаже. Она состоится в субботу с 10:00 до 16:00 часов на площади перед рынком «Центральный». Здесь будет представлена как пищевая продукция: хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия, разнообразные полуфабрикаты, сельхозпродукция, так и промышленные товары: изделия народных художественных промыслов, кованые изделия, мебель. Участвующие в выставке-продаже товаропроизводители являются обладателями знака «Сделано в Сургуте».