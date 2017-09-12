В библиотеке им.Пушкина представят первых обладателей логотипа «Сделано в Сургуте»

Первых обладателей логотипа «Сделано в Сургуте» представят в пятницу. Вручение соответствующих сертификатов местным товаропроизводителям состоится в Пушкинской библиотеке. Логотип «Сделано в Сургуте» разработан с целью продвижения местной продукции на потребительском рынке города. В Администрацию города поступило уже более 25-ти заявок на использование логотипа. После проверки на соответствие всем установленным требованиям местные товаропроизводители могут получить право на использование логотипа «Сделано в Сургуте».