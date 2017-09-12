Жителям Югры предлагают оценить товары и услуги представленные на конкурсе «Лучший товар Югры»

У жителей региона появилась возможность оценить по достоинству товары и услуги, которые представлены на конкурсе «Лучший товар Югры». Интернет-витрина конкурсантов размещена по адресу https://ugrabest.ruvita.ru/. Заходите и открывайте для себя мир уникальной югорской продукции!

Специалисты компании «Рувита» подготовили раздел «Лучшие товары Югры», в котором содержится вся необходимая информация о товарах и услугах, которые претендуют на престижное звание Торгово-промышленной палаты. Эргономика витрины проста и понятна: указан список ключевых номинаций конкурса, а товары и услуги представлены в виде онлайн-магазина. Кликнув на любой товар, вы можете узнать исчерпывающую информацию о нем: полное описание, цену, точки продаж, контакты производителя. Кроме того, жители региона могут оставить отзыв о товаре и задать вопрос.

Интернет-витрина станет в своем роде уникальным для Югры ресурсом. Ведь до этого в округе не было единого Интернет-магазина, который содержал бы информацию о качественных товарах и услугах со всего региона. Жители Югры смогут открыть для себя целый мир замечательной продукции, а предприниматели – получить бесплатный ресурс для продвижения своих товаров и приобрести новых клиентов. Можно смело сказать, что Интернет-витрина, созданная «Рувитой» в партнерстве с ТПП, это одно из достижений конкурса «Лучший товар Югры – 2017».

Уже сейчас Интернет-витрина содержит порядка двадцати товаров и услуг. Это те участники конкурса, которые подали заявку раньше других. Традиционно, наиболее активны производители пищевой продукции. Так, в борьбу за звание «Лучший товар Югры» уже вступил ООО «Алекс» (ягодные морсы), агрофирма «Югорское лукошко» (свежие вешенки), ПТК «Самотлор-хлеб» (хлеб и хлебобулочные изделия). ТПП ХМАО – Югры продолжает принимать заявки на конкурс: регистрация участников заканчивается до 30 сентября 2017. Товары и услуги новых участников сразу же будут публиковаться на Интернет-витрине: работать ресурс будет и после окончания конкурса, до начала новой заявочной кампании.

Подробности о конкурсе вы можете узнать на официальном сайте http://ltulbu.tppugra.ru/.



Справка: Торговый город «Рувита» - это 3D торговая площадка с неограниченными виртуальными торговыми площадями, которая создана для поддержи малого бизнеса и развития региональных рынков. Предприниматели получают возможность открыть свой Интернет-магазин в рамках единой торговой платформы, а покупатели – напрямую купить понравившийся товар местного производителя.



В ближайшее время компании открывшие свои интернет магазины на торговой платформе Рувита получат такие инструменты как:

приложение «интернет магазин Вконтакте»;

интернет магазин в мессенджере «Телеграмм»;

индивидуальные мобильные приложения для бизнеса;

новые инструменты продаж и многое другое.

Сайт компании: https://ruvita.ru.